Avec sa campagne d'expulsion de migrants afghans, l’Iran joue la carte du populisme

L'Iran surfe sur l’idée que l’expulsion de migrants afghans renforcera son économie nationale. Mardi, la porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani, a réaffirmé l’objectif du régime des mollahs : « réduire la pression sur les subventions de l’État, notamment dans les domaines de l’énergie et du pain ». Selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR), plus de 1,4 million de ressortissants afghans ont été chassés d’Iran depuis janvier dernier, dans le cadre d’une campagne d’expulsion massive lancée par les autorités iraniennes. En mai, Téhéran a ainsi fixé au 6 juillet la date limite pour le départ du pays de tous les étrangers non enregistrés. Si la campagne a été largement critiquée par des organisations internationales de défense des droits humains et des membres...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte