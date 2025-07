Solution à deux États : Barrot et Ben Farhane préparent la conférence internationale à New York fin juillet

Lors d’une réunion à Paris, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et son homologue saoudien, Fayçal ben Farhane, ont annoncé la tenue d’une conférence internationale visant à promouvoir la solution à deux États comme moyen de résoudre le conflit israélo-palestinien, selon un communiqué conjoint diffusé par des médias au Liban et dans le Golfe.

« Les deux ministres ont évoqué les préparatifs de cette conférence internationale, programmée à New York du 28 au 30 juillet sous le parrainage conjoint de la France et de l’Arabie saoudite », indique le texte.

« Ils ont exprimé l’espoir que cette conférence produira des résultats tangibles pour améliorer la paix et la sécurité dans la région. Ils ont également réaffirmé leur soutien aux efforts des pays médiateurs — l’Égypte, le Qatar et les États-Unis — pour parvenir à un cessez-le-feu durable à Gaza et à la libération des otages, insistant sur la nécessité d’assurer le passage et la distribution de l’aide humanitaire. »





Liban, Syrie, Iran

Une précédente conférence internationale sur ce même sujet devait avoir lieu au siège de l’ONU en juin et était attendue comme un tournant historique, avant d’être brutalement annulée en raison de l’escalade régionale provoquée par les frappes israéliennes contre l’Iran. Des sources diplomatiques avaient indiqué, à la mi-juillet, le report de la conférence à la fin du même mois. Il n’est cependant pas certain que cette nouvelle conférence ait la même envergure que celle initialement prévue.

59 587 Palestiniens ont été tués et 143 498 blessés par Israël depuis le début de la guerre par l'offensive du Hamas qui a fait 1200 morts israéliens le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien. Plus de 100 organisations humanitaires et de défense des droits humains ont averti mercredi que « la famine de masse » se propageait à Gaza, alors que les États-Unis ont annoncé l’envoi de leur principal émissaire en Europe pour des discussions sur un possible cessez-le-feu et un corridor d’aide.

Dans leur communiqué, les deux ministres, français et saoudien, ont également abordé le dossier libanais, en insistant sur «l’importance du respect du cessez-le-feu» conclu fin novembre entre Israël et le Hezbollah, aujourd’hui fragilisé par de nombreuses violations, principalement israéliennes. Ils ont aussi réaffirmé leur soutien aux autorités libanaises pour la mise en œuvre de réformes urgentes — le Liban étant en discussion avec le Fonds monétaire international (FMI) pour un programme d’assistance financière — et pour le renforcement de la souveraineté de l’État, ce qui passe notamment par le désarmement des milices, dont le Hezbollah. Ce dossier est suivi de près par l’émissaire américain Tom Barrack, qui était en visite à Beyrouth en début de semaine.

Les deux diplomates ont également évoqué le dossier syrien et les violences intercommunautaires à Soueïda, appelant au respect du cessez-le-feu conclu le 19 juillet. Ils ont souligné la nécessité de « protéger les civils » et de sanctionner les auteurs d’exactions à leur encontre, conformément aux engagements inscrits dans la déclaration conjointe adoptée lors de la Conférence de Paris sur la Syrie, le 13 février 2025. Plus de 1 300 personnes ont été tuées en une semaine lors d'affrontements entre groupes armés druzes et tribus bédouines sunnites.

Les deux ministres ont enfin enjoint l’Iran de reprendre sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), alors que Téhéran a officiellement mis fin à ses relations avec l’organisme au début du mois, dans le sillage de la guerre avec Israël. L'Iran a réaffirmé cette semaine son droit à l'enrichissement d'uranium avant des pourparlers vendredi avec l'Union européenne.