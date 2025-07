Noor Alyacoubi, de Gaza : Ici, on nous dépouille de notre dignité humaine la plus fondamentale, notre intimité

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle raconte à L’Orient-Le Jour les défis auxquels sont confrontées notamment les femmes dans un réduit où l'espace personnel est un concept obsolète.Il ne suffit pas de nous tuer. De nous affamer. De nous priver de notre droit à vivre en paix. À Gaza, on nous dépouille aussi de notre dignité humaine la plus fondamentale : notre intimité. Plus de 70 % de Gaza a été transformé en « zones rouges » par l'armée israélienne, déclarées interdites aux civils. Elles recouvrent nos villes, nos maisons, à Rafah, Khan Younès, Jabalia, al-Shuja'iya… Des quartiers entiers où autrefois nous vivions, riions, priions, ont...

