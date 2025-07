Damas et Riyad signent des accords d'investissement majeurs de 6,4 milliards de dollars

L'Arabie saoudite a signé jeudi à Damas des accords d'investissement et de partenariat totalisant 6,4 milliards de dollars avec la Syrie, destinés à reconstruire les infrastructures et d'autres secteurs clés du pays ravagé par la guerre. L'Arabie saoudite est l'un des principaux soutiens des nouvelles autorités syriennes, arrivées au pouvoir après la destitution de l'ancien président Bachar el-Assad en décembre, après 14 ans de guerre civile. Lors du Forum d'investissement syro-saoudien organisé au palais présidentiel de Damas, le ministre saoudien de l'Investissement, Khalid el-Falih, a annoncé « la signature de 47 accords et protocoles d'accord d'une valeur totale de près de 24 milliards de riyals saoudiens (environ 6,4 milliards de dollars) ». Face à un parterre d'investisseurs et de responsables syriens et saoudiens, en présence du président syrien Ahmad el-Chareh, M. Falih a précisé que 11 milliards de riyals (environ 2,9 milliards de dollars) seraient consacrés aux infrastructures, notamment la construction de trois nouvelles cimenteries. Des entreprises saoudiennes du secteur des télécommunications investiront quant à elles 4 milliards de riyals (environ 1,07 milliard de dollars) pour développer les infrastructures et renforcer les capacités en cybersécurité, a-t-il ajouté. D'autres secteurs comme l'agriculture et les finances font également l'objet d'accords. Le ministre syrien de l'Economie, Mohammed el-Chaar, a salué un « tournant historique » dans les relations bilatérales. La guerre civile a dévasté une grande partie des infrastructures syriennes. Les nouvelles autorités espèrent obtenir un soutien international pour la reconstruction, dont le coût est estimé par l'ONU à plus de 400 milliards de dollars. Le président américain, Donald Trump, a signé ce mois-ci un décret formalisant le démantèlement des sanctions américaines contre Damas. M. Trump avait annoncé la levée des sanctions en mai lors de sa visite en Arabie saoudite, où il avait également eu une entrevue très remarquée avec M. Chareh. Celui-ci s'était rendu à Riyad en février, pour son premier voyage à l'étranger. L'Arabie saoudite et le Qatar se sont engagés à régler la dette de la Syrie envers la Banque mondiale, qui s'élève à environ 15 millions de dollars. En mai, la Syrie a signé un accord énergétique de 7 milliards de dollars avec un consortium de sociétés qataries, turques et américaines pour relancer son secteur de l'électricité. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

