De Kiev, l'Ukraine et Israël annoncent un « dialogue » commun pour contrer l'Iran

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiga et son homologue israélien Gideon Saar, en visite en Ukraine, ont annoncé mercredi l'ouverture d'un « dialogue » entre leurs deux pays pour lutter ensemble contre « la menace iranienne ». Ce déplacement à Kiev d'un haut responsable israélien intervient quelques semaines après les frappes d'Israël et des Etats-Unis sur des sites nucléaires en Iran, qui avaient été saluées par les autorités ukrainiennes.

« L'Iran et la Russie constituent une menace existentielle non seulement pour nos pays mais pour la sécurité mondiale », a déclaré M. Sybiga. Il a estimé que Moscou, Téhéran et la Corée du Nord - qui a envoyé un contingent pour combattre l'armée ukrainienne aux côtés des forces russes - formaient « une alliance de régimes malveillants qui se soutiennent mutuellement et menacent le monde libre ». « Face à ces menaces, nous avons convenu d'intensifier la coopération multilatérale et bilatérale. Et nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir un dialogue distinct sur la menace iranienne », a ajouté le ministre ukrainien. Il a évoqué « un potentiel important » de coopération en matière de « technologies de défense » entre Israël et l'Ukraine, qui se vante d'être devenue le premier producteur mondial de drones militaires à la suite de l'invasion russe, en février 2022.

Pour sa part, Gideon Saar a affirmé que les deux Etats allaient « continuer » à renforcer « leur amitié » et à « se soutenir l'un l'autre », tout en invitant son homologue à se rendre dans son pays. Il a assuré qu'Israël « soutenait » l'Ukraine en pleine guerre contre la Russie, condamnait « les frappes russes contre des civils », avait fourni de l'aide humanitaire et envoyé des experts « en stress post-traumatique » en Ukraine. « Nos deux nations traversent des moments difficiles et éprouvants », elles sont « confrontées à la guerre et à la souffrance », a-t-il jugé, rappelant que de « nombreux Israéliens » étaient originaires d'Ukraine.

Après le déclenchement de l'assaut russe de grande ampleur contre l'Ukraine, Israël avait adopté une position neutre en ne sanctionnant pas la Russie, à la différence de beaucoup d'autres pays occidentaux. Mais ses liens avec Moscou se sont ensuite distendus face au renforcement de l'alliance entre la Russie et l'Iran, qui est accusé d'avoir fourni des drones d'attaques au Kremlin, et la guerre livrée par Israël dans la bande de Gaza, condamnée par les autorités russes.

Mercredi, Gideon Saar a remercié le gouvernement ukrainien d'avoir sanctionné de hauts responsables iraniens, donné son soutien à la campagne de bombardements israéliens en Iran, « condamné le Hamas » et soutenu le droit d'Israël à « se défendre ».