« Ils sont à l'agonie » : quand Saied montre des photos d'enfants affamés de Gaza à Massad Boulos

Ils sont « à l'agonie » : en recevant le conseiller de Donald Trump pour l'Afrique, le Libano-Américain Massad Boulos, le président tunisien Kais Saied lui a montré des photos d'enfants affamés à Gaza, affirmant qu'il était « temps que l'humanité entière se réveille ».

« Je crois que ces photos, vous les connaissez bien. Un enfant qui pleure, qui mange du sable en Palestine occupée », a dit M. Saied à Massad Boulos selon une vidéo publiée mardi soir sur la page Facebook de la présidence. Le chef de l'État tunisien a montré plusieurs autres photos au conseiller du président américain d'enfants squelettiques « à l'agonie » selon lui.

Plus d'une centaine d'organisations humanitaires ont averti mercredi qu'une « famine de masse » se propageait dans la bande de Gaza, en proie à une guerre déclenchée par une attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. La veille, un hôpital de Gaza a affirmé que 21 enfants étaient morts de malnutrition ou de faim dans le territoire palestinien en 72 heures.

« C'est absolument inacceptable. C'est un crime contre l'humanité entière », a martelé Kais Saied devant un M. Boulos debout et mains croisées face à lui. « Il est temps que l'humanité entière se réveille pour mettre fin à ces crimes contre le peuple palestinien », a-t-il ajouté.





Israël, qui assiège la bande de Gaza depuis octobre 2023, affirme qu'il n'y a pas de famine à ce stade à Gaza et nie bloquer les aides humanitaires. Il accuse le Hamas d'exploiter la souffrance de la population civile, notamment en volant la nourriture, ce que ce mouvement dément. Les Etats-Unis, pays allié d'Israël, jouent avec l'Egypte et le Qatar le rôle de médiateur dans les négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu à Gaza.

Après la Tunisie, Massad Boulos, qui est aussi le père du gendre de Donald Trump, est arrivé mercredi à Tripoli, selon une chaîne libyenne.