Noor Alyacoubi depuis Gaza : Chaque jour, des dizaines de personnes sont tuées. Leur seul crime est d'avoir faim

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle se rappelle auprès de L’Orient-Le Jour avoir pensé ne plus jamais pouvoir ressentir la faim comme au début du conflit. Une illusion...C’est gravé dans ma mémoire avec une brutalité limpide. Je me souviens de chaque seconde passée entre octobre 2023 et mai 2024 – lorsque le point de passage de Karem Abou Salem a été rouvert pour la première fois. De toutes les explosions qui ont ébranlé le sol. De toutes les nuits où ma fille Lya pleurait de faim. De tous les jours où je l’ai vue maigrir encore plus, alors que je n’avais rien, absolument rien, à lui donner. Nous n’étions pas seulement soumis au feu israélien, nous étions affamés. Il y avait des jours où...

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle se rappelle auprès de L’Orient-Le Jour avoir pensé ne plus jamais pouvoir ressentir la faim comme au début du conflit. Une illusion...C’est gravé dans ma mémoire avec une brutalité limpide. Je me souviens de chaque seconde passée entre octobre 2023 et mai 2024 – lorsque le point de passage de Karem Abou Salem a été rouvert pour la première fois. De toutes les explosions qui ont ébranlé le sol. De toutes les nuits où ma fille Lya pleurait de faim. De tous les jours où je l’ai vue maigrir encore plus, alors que je n’avais rien, absolument rien, à lui donner. Nous n’étions pas seulement soumis au feu israélien, nous...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte