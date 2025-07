Dépôts, désarmement du Hezbollah : la majorité « incapable de réaliser quoi que ce soit », selon Bassil

Le chef du Courant patriotique libre (CPL, aouniste), le député Gebran Bassil, a critiqué le gouvernement de Nawaf Salam, au sein duquel il n'est pas représenté, estimant qu'il est « incapable de réaliser quoi que ce soit », et annoncé, lors d'un dîner partisan dans la région du Metn, trois candidats potentiels pour son parti aux élections législatives du printemps prochain.

« Ce pouvoir est incapable de réaliser quoi que ce soit », a lancé M. Bassil aux participants à l'événement mardi soir. « Ils ne peuvent rien faire concernant la question des armes (hors du cadre de l'État, ndlr), malgré le soutien extérieur. Ils sont soit complices, soit incapables », a-t-il ajouté. Lors d'une séance de débat de politique générale, M. Bassil avait réclamé un vote pour renouveler la confiance au gouvernement, qui avait été majoritairement en faveur de l'équipe Salam. Il a également reproché au cabinet de ne pas avoir de « plan » pour récupérer les fonds des déposants. «Le gouvernement de Hassane Diab (janvier 2020-septembre 2021) avait mis en place le plan Lazard, qui est tombé à l'eau. Mais quel est le plan du gouvernement actuel ? Si les lois que nous avons proposées ne sont pas discutées, cela signifie qu'ils savent qu'aucuns fonds ne sera restitué aux déposants », a-t-il accusé.





La rédaction d’un projet de loi sur le « trou financier » et la restitution des dépôts devrait encore s’étendre sur plusieurs mois, malgré la volonté du Sérail de soumettre un texte sous une trentaine de jours, une volonté qui buterait notamment sur des divergences entre le ministre des Finances, Yassine Jaber, et le gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Karim Souhaid. En mai 2025, une source gouvernementale avait indiqué à notre publication que le Liban s'apprêtait à renouveler son contrat avec la société internationale de conseil financier Lazard, qui avait déjà rédigé un plan de redressement économique et financier pour le gouvernement Diab en 2020, quelques mois après le début de l'effondrement économique du pays. Ce plan était devenu une source de controverse, notamment avec l'Association des banques du Liban (ABL), qui l'avait catégoriquement rejeté, avant qu'il ne soit totalement abandonné, ce qui avait mené à l'échec d'un premier cycle de négociations avec le Fonds monétaire international (FMI), la même année.

Les FL en partie « responsables de l'échec du gouvernement »

Le chef du CPL a en outre accusé les Forces libanaises (FL) de Samir Geagea, un de ses principaux rivaux sur la scène politique chrétienne, d'être devenues « les partenaires du Hezbollah » en étant avec le parti chiite au gouvernement, faisant porter aux FL une part de la « responsabilité dans l'échec » de l'exécutif. « Celui qui veut démissionner, qu'il démissionne aujourd'hui et ne trompe pas les gens », a-t-il affirmé, en allusion aux déclarations faites ces dernières semaines par des responsables FL selon lesquelles ils étaient prêts à démissionner si le cabinet n'établissait pas un calendrier pour le désarmement du Hezbollah. Le parti de Samir Geagea reproche aux autorités de favoriser le dialogue sur l'arsenal du parti-milice.

Le député de Batroun a encore estimé que les « souverainistes » comme les FL et leurs alliés qui réclament le monopole des armes aux mains de l'État, devraient également réclamer « le retrait d'Israël de nos territoires occupés et l'arrêt de ses attaques » sur le Liban. « Un cessez-le-feu a été décrété, mais il n’a pas été respecté », a-t-il critiqué, alors que l'armée israélienne continue d'occuper cinq positions en territoire libanais et de mener presque chaque jour des frappes sur le Liban-Sud et la Békaa.

Trois candidats CPL dans le Metn

Gebran Bassil a en outre regretté qu'« aucun mouvement politique n’a été trahi comme nous l’avons été », lors de ce discours dans le Metn, fief notamment des ex-députés aounistes Ibrahim Kanaan, qui avait quitté le CPL en août 2024 après de nombreux désaccords avec son chef, et Elias Bou Saab, limogé en juin 2024. Seuls MM. Kanaan et Bou Saab avaient été élus de la liste aouniste dans cette circonscription. Dans ce cadre, le député de Batroun a annoncé trois candidats potentiels pour le Metn lors des législatives qui devraient se tenir au printemps prochain, et ce selon le mécanisme interne du parti. Il s'agit d'Eddy Maalouf, candidat malheureux en 2022, Hicham Kanj et Mansour Fadel.

Le chef du CPL a par ailleurs évoqué la Syrie post-Assad, estimant que son parti avait été « le premier à ne pas applaudir l'arrivée du régime de Jolani », le nom de guerre du nouveau président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, qui avait pris la tête d'une coalition de groupes rebelles et jihadistes ayant renversé le régime de Bachar el-Assad le 8 décembre 2024. « Je comprends que les Libanais soient heureux de la chute du régime Assad, mais je ne comprends pas que certains se réjouissent de l’arrivée du régime de Jolani, qui considère que celui qui ne croit pas à sa doctrine, qu’il soit sunnite, chiite ou druze, est un mécréant dont le meurtre est permis », a-t-il estimé.





Les premiers mois du nouveau régime en Syrie ont été marqués par des tueries et affrontements dans plusieurs régions habitées par des minorités, comme en mars le long du littoral, fief des alaouites, et la semaine dernière dans le Sud, dans la région de Soueida, où vivent majoritairement des druzes. « Ces événements ne peuvent pas se produire à notre frontière avec la Syrie sans nous affecter », a mis en garde Gebran Bassil. Le Hezbollah, ancien allié politique du CPL, met régulièrement en garde contre le risque de tensions avec le nouveau régime à Damas, et la résurgence de cellules terroristes, ce que ses détracteurs perçoivent comme une justification pour maintenir son arsenal. Depuis décembre dernier, des tensions sporadiques ont éclaté le long de la frontière, notamment entre les forces gouvernementales syriennes et des combattants de « clans » chiites, mais elles sont restées relativement contenues.