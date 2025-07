Yassine Yassine veut créer un office autonome pour gérer l’eau et l’électricité dans la Békaa-Ouest

Le député du changement Yassine Yassine a présenté, lors d'une conférence de presse, une proposition de loi qu'il a préparée et qui ambitionne de créer un office autonome pour gérer l’eau et l’électricité dans la Békaa-Ouest et à Rachaya, selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Il indique avoir déposé la proposition lundi au Parlement.

Le député part du constat que la crise que le pays traverse depuis 2019 « a mis à nu la fragilité des structures administratives et financières, faisant s’effondrer le système des services publics, en particulier dans les secteurs de l’eau et de l’électricité ». Il estime que les populations de la Békaa-Ouest et de Rachaya ont été parmi les plus affectées par « les coupures quasi permanentes d’électricité et un accès limité à l’eau, dans un contexte d’absence totale de justice et d’équité, ainsi que d’une gestion défaillante de ces deux services essentiels ».

La proposition de loi prévoit concrètement la création d’un office désigné sous l’acronyme BEWA, qui serait placé sous la tutelle du ministère de l’Énergie et de l’Eau. Le texte prévoit d’organiser, sur une période de six mois, le transfert des compétences et des actifs de l’Électricité du Liban et de la Régie des Eaux du Liban-Nord relevant de la zone géographique concernée.