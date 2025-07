La Maison Blanche poursuit ses représailles contre le Wall Street Journal

La Maison Blanche a retiré le Wall Street Journal de la liste des journalistes qui voyageront ce week-end avec Donald Trump en Ecosse, après un article du quotidien sur la relation entre le président américain et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Le milliardaire de 79 ans se rend en Ecosse, où il possède deux complexes de golf, du 25 au 29 juillet pour une visite privée, lors de laquelle il rencontrera toutefois le Premier ministre britannique Keir Starmer.

« En raison du comportement mensonger et diffamatoire du Wall Street Journal, ils ne seront pas l'un des treize médias voyageant à bord » de l'avion présidentiel Air Force One, comme cela était prévu à l'origine, a fait savoir lundi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, dans un communiqué transmis à l'AFP.

La présidente de l'Association des correspondants à la Maison Blanche, Weijia Jiang, a qualifié cette décision de « profondément inquiétante » dans un communiqué, et demandé la réintégration du Wall Street Journal.

Vendredi, Donald Trump avait déjà attaqué en diffamation le Wall Street Journal et son patron Rupert Murdoch après la publication d'un article lui attribuant une lettre salace adressée à Jeffrey Epstein, une révélation embarrassante pour le président républicain.

Il est en effet accusé par certains de ses partisans de ne pas tenir ses promesses de transparence à propos de ce riche financier au carnet d'adresses foisonnant, inculpé pour trafic sexuel de mineures en 2019 et qui a été retrouvé mort dans sa cellule de prison avant d'être jugé.

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier, la Maison Blanche, entre autres attaques contre la presse, a repris en main la composition du « pool », le petit groupe de journalistes qui suit le président au plus près, en particulier dans son avion, et jusqu'alors organisé par les médias eux-mêmes via l'Association des correspondants à la Maison Blanche.

L'exécutif américain a par exemple écarté la prestigieuse agence américaine Associated Press, pilier historique du « pool », parce qu'elle continue à utiliser l’appellation « golfe du Mexique » et non celle de « golfe d'Amérique » voulue par le président américain.

La Maison Blanche a en revanche invité pour certains voyages des influenceurs et créateurs de contenus se revendiquant de la mouvance « Maga » (Make America Great Again).

La mort de Jeffrey Epstein a alimenté nombre de théories complotistes selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations impliquant des personnalités de premier plan.

Des figures proches du mouvement trumpiste militent depuis des années pour la publication d'une supposée liste secrète de clients de cet ami des stars et des puissants, dont Donald Trump a été proche.

Mais le 7 juillet, le ministère de la Justice et la police fédérale, le FBI, ont assuré qu'il n'existait pas de preuve de l'existence d'une telle liste ou d'un chantage envers certaines personnalités, suscitant un déferlement de messages furieux venant de comptes « MAGA » sur les réseaux sociaux.