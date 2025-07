Israël fait pression sur le Hamas en lançant une offensive massive sur Deir el-Balah

Alors que les pourparlers en vue d’un cessez-le-feu butent encore, Israël a lancé une nouvelle opération militaire d’envergure dans le centre de la bande de Gaza, ciblant Deir el-Balah, la dernière grande zone de l’enclave jusqu’ici relativement épargnée par les destructions massives. Considérée comme un refuge précaire pour les Palestiniens déplacés et un centre vital pour les opérations humanitaires, la ville est désormais sous le feu de bombardements intensifs et visée par de nouveaux ordres d’évacuation. Cette expansion des opérations intervient au moment où les médiateurs qataris et égyptiens attendent une réponse officielle du Hamas à une nouvelle proposition israélienne discutée mercredi 16 juillet lors de réunions à Doha, qui prévoirait notamment la libération de 10 otages israéliens vivants...

