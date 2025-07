Un homme tué à l’arme blanche à Meis el-Jabal, un suspect recherché

Le corps d’un homme a été retrouvé lundi matin à Meis el-Jabal, dans le caza de Marjeyoun, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. La victime, un Libanais originaire de Habbouche (Nabatiyé), travaillait dans l’achat et la collecte de ferraille et de métaux dans la région. Il avait été porté disparu la veille. Son cadavre qui présentait des traces de blessures à l’arme blanche a été découvert sur la route menant à l’hôpital gouvernemental de Meis el-Jabal. La police s'est rendue sur les lieux et a ouvert une enquête. Un ressortissant syrien, qui travaillait avec la victime, est activement recherché. Il aurait été aperçu avec elle dimanche à bord d’un pick-up dans les rues de Meis el-Jabal, avant de disparaître sans regagner son domicile comme il a l'habitude de le faire. L’armée et les services de renseignement poursuivent les recherches pour le localiser. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le corps d’un homme a été retrouvé lundi matin à Meis el-Jabal, dans le caza de Marjeyoun, rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. La victime, un Libanais originaire de Habbouche (Nabatiyé), travaillait dans l’achat et la collecte de ferraille et de métaux dans la région. Il avait été porté disparu la veille.Son cadavre qui présentait des traces de blessures à l’arme blanche a été découvert sur la route menant à l’hôpital gouvernemental de Meis el-Jabal. La police s'est rendue sur les lieux et a ouvert une enquête.Un ressortissant syrien, qui travaillait avec la victime, est activement recherché. Il aurait été aperçu avec elle dimanche à bord d’un pick-up dans les rues de Meis el-Jabal, avant de disparaître sans regagner son domicile comme il a l'habitude de le faire....

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte