Un Libanais d'une tribu arabe de Wadi Khaled tué à Soueïda

Un Libanais issu d'une tribu arabe de Wadi Khaled a été tué dans la ville syrienne de Soueida, alors que les combats entre factions druzes et tribus bédouines font rage depuis le 13 juillet.

Le président du conseil municipal de Rama, Khaled Ahmad el-Baddaoui, dans la région de Wadi Khaled a confirmé à notre publication la mort de M.S.K à Soueïda en Syrie, sans être en mesure de donner plus d'informations sur les circonstances exactes de son décès. Il a néanmoins affirmé que le trentenaire travaillait en Syrie « depuis longtemps, avant même la chute du régime d'Assad (le 8 décembre dernier, ndlr) », sans toutefois connaître la ville exacte. Il a par ailleurs confirmé qu'il faisait partie d'une tribu arabe, celle de la famille Ghannam.

Le Liban compte de nombreuses tribus arabes issues de différentes communautés religieuses, notamment dans la Békaa, au Akkar ainsi que dans la région de Khaldé, près de Beyrouth. La région de Wadi Khaled, l’une des zones les plus pauvres du Liban dans le Akkar (dans l'extrême-nord du pays), on décompte deux tribus arabes : les Attik, 80 % de la population, et les Ghannam, 20 %.

Des médias locaux avaient rapporté que le trentenaire était mort après sa participation aux combats. Le conseil des tribus arabes au Liban a réagi à la mort du jeune homme dans un communiqué publié samedi, relayé par notre correspondant dans le Nord, Michel Hallak. Selon lui, M.S.K est mort en « défendant la dignité de la nation et les principes des tribus ». Son corps devrait être rapatrié le même jour.

Depuis le 13 juillet, les violences ont fait 940 morts dans la province de Soueïda, dont 588 druzes - 326 combattants et 262 civils - et 312 soldats des forces gouvernementales, ainsi que 21 bédouins sunnites, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Les violences ont éclaté après que des tribus bédouines sunnites ont enlevé et torturé un habitant druze. Les combats ont d’abord opposé des miliciens druzes à d’autres bédouins avant que les forces gouvernementales n’interviennent en soutien à ces derniers.

Le pouvoir syrien a annoncé plus tôt samedi le début du redéploiement de ses forces dans la province à majorité druze et appelé « toutes les parties à respecter » le cessez-le-feu, mais les combats se sont visiblement poursuivis.