Deux nouveaux tués lors d’attaques israéliennes au Liban-Sud ; les combats se poursuivent en Syrie | Direct

Le Hamas appelle à une journée de solidarité le dimanche dans le monde arable

Le mouvement palestinien a appelé à une journée de solidarité le dimanche face "au silence, à la lâcheté et l’impuissance internationale à mettre fin à cette agression et à cette guerre d’extermination et de famine", peut-on lire dans le communiqué.

"Que demain, dimanche 20 juillet, et les jours suivants soient des journées mondiales remarquables et un élan international de solidarité auquel participeront toutes les forces et les libres du monde, pour dénoncer et condamner les crimes d’extermination et de famine perpétrés par l’occupation sioniste contre les civils innocents de Gaza, notamment les enfants, les femmes et les malades", a déclaré le Hamas.