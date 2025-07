Quelles sont les factions impliquées dans les violences à Soueida ?

Dans la province du sud de la Syrie, les affrontements se sont poursuivis vendredi, malgré l’annonce d’un cessez-le-feu mercredi soir entre Damas et certaines factions armées druzes et le retrait des forces gouvernementales du secteur. En cause : les multiples exactions commises entre communautés, qui ont réveillé de profondes blessures et la participation aux combats de tribus sunnites, en soutien aux bédouins. De quoi nourrir les accrochages, alors que les armes ont proliféré en Syrie durant la guerre civile, notamment dans le sud, où le trafic est très répandu dans une région qui disposait d’une relative autonomie par rapport au régime Assad. Outre les forces gouvernementales, les tribus bédouines, les factions druzes de Soueida et les groupes armés sunnites ont rejoint les combats. L’Orient-Le Jour fait le...

