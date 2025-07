Kanaan à Bkerké : Le projet de loi sur la résolution bancaire sera finalisé « dans quelques jours »

Le député Ibrahim Kanaan a affirmé vendredi depuis le siège du patriarcat maronite à Bkerké que le projet de loi sur la réforme du secteur bancaire, actuellement à l'étude en sous-commission parlementaire, sera finalisé « dans les jours à venir ». « Le renforcement de l'État passe par de véritables réformes sur lesquelles nous travaillons et qui deviendront de plus en plus visibles d'ici la fin du mois », a déclaré M. Kanaan à l'issue d'une réunion avec le patriarche Béchara Raï. « La confiance de la communauté internationale ne peut être rétablie uniquement par des déclarations ni par des promesses, mais par des mesures pratiques », a-t-il affirmé, appelant le gouvernement à prendre des « mesures concrètes », notamment en renvoyant à la Chambre le projet de loi sur la récupération des dépôts bancaires. « Parallèlement, la loi sur la réforme du secteur bancaire sera finalisée dans les jours à venir », a-t-il ajouté. Ce projet avait été approuvé par le gouvernement en avril 2025. La communauté internationale réclame depuis longtemps que le Liban mette en œuvre des réformes pour débloquer des milliards de dollars d'aide et relancer son économie, après la crise financière de 2019, imputée à la gabegie et la corruption. Ce texte provoque de vifs débats en sous-commission. Lors d'une réunion le 19 juillet, une proposition présentée par le gouverneur de la Banque du Liban Karim Souhaid, visant à instaurer une structure bicéphale de la Haute Autorité bancaire en lieu et place de la chambre unique initialement envisagée par le gouvernement, avait notamment provoqué des remous. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

