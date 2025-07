Les négociateurs auraient rédigé une nouvelle proposition de trêve à Gaza

Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont préparé une nouvelle version d'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui reprend des concessions d'Israël sur certains points et devrait permettre des avancées, rapporte le média américain Axios. Les principaux objectifs des versions précédentes de l'accord étaient un cessez-le-feu de 60 jours, la restitution de dix otages israéliens vivants et des corps de 18 otages décédés, la libération de prisonniers palestiniens et une augmentation massive de l'aide à Gaza. La version actualisée comprend de nombreux compromis de la part des Israéliens, notamment concernant le retrait de l'armée israélienne de l'enclave palestinienne et le nombre de prisonniers à libérer. L’État hébreu a revu à la baisse sa demande de rester à 1,5 kilomètres au nord du corridor de Philadelphie, le long de la frontière égyptienne au niveau de Rafah dans le sud de l'enclave, ce qui représente un pas en avant par rapport à sa demande initiale de 5 km. En outre, alors que les propositions précédentes prévoyaient la libération de 125 Palestiniens condamnés à perpétuité et de 1 111 autres arrêtés à Gaza, ces chiffres devraient être revus à la hausse à l'issue des négociations, et les responsables israéliens ont confirmé que ces ajustements ne devraient pas poser de problème, rapporte Axios. Le Hamas a d'autres exigences, notamment que les livraisons d'aide humanitaire ne soient plus gérées par la Fondation humanitaire de Gaza, soutenue par Israël et les États-Unis et dont les distributions mènent à des fusillades qui ont tué des centaines de Palestiniens. Israël aurait dans ce cadre entamé des négociations séparées avec l'Égypte sur la manière de faire passer l'aide par la frontière sans qu'elle ne tombe entre les mains du Hamas. Compte tenu de ces ajustements, le gouvernement qatari est convaincu que, même si le Hamas formule des commentaires, il ne rejettera certainement pas l'offre de manière catégorique, et que cette proposition pourrait constituer un pas dans la bonne direction. En outre, une fois qu'un accord aura été conclu, le président américain Donald Trump cherchera à utiliser le cessez-le-feu de 60 jours pour négocier une fin permanente à la guerre et mettre en place une nouvelle structure gouvernementale excluant le Hamas. Le premier ministre qatari doit rencontrer les dirigeants du Hamas samedi pour discuter de la proposition et tenter d'obtenir leur accord. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis ont préparé une nouvelle version d'accord de cessez-le-feu à Gaza, qui reprend des concessions d'Israël sur certains points et devrait permettre des avancées, rapporte le média américain Axios. Les principaux objectifs des versions précédentes de l'accord étaient un cessez-le-feu de 60 jours, la restitution de dix otages israéliens vivants et des corps de 18 otages décédés, la libération de prisonniers palestiniens et une augmentation massive de l'aide à Gaza.La version actualisée comprend de nombreux compromis de la part des Israéliens, notamment concernant le retrait de l'armée israélienne de l'enclave palestinienne et le nombre de prisonniers à libérer. L'État hébreu a revu à la baisse sa demande de rester à 1,5 kilomètres au nord du...

