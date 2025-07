Un incendie ravage des zones boisées et des oliveraies dans le Akkar

Un important incendie s’est déclaré vendredi dans des zones boisées et des oliveraies situées entre les localités de Beino et Beit Mallat dans le Akkar, rapporte notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak. Des colonnes de fumée ont été observées dans la région, alors que les habitants craignent une propagation du feu en raison des vents et des températures élevées. Des équipes de la Défense civile, venues de quatre centres de la région, sont intervenues sur place pour tenter de maîtriser le sinistre, en coordination avec les habitants. Vendredi également, le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjjar s’est rendu à la caserne des pompiers de Beyrouth, dans le quartier de la Quarantaine. Il a salué « leur mission au service des citoyens, pour protéger les vies et les biens », et les a qualifiés de « pilier de la sécurité publique ». Il a en outre assuré vouloir œuvrer à « améliorer leurs conditions de travail », évoquant notamment les salaires, la couverture médicale et les équipements.

Mardi, sous le patronage du Premier ministre Nawaf Salam, le ministère libanais de l'Environnement a lancé une initiative de 3,5 millions de dollars visant à réduire les risques d'incendies de forêt dans les zones vulnérables. En avril, Greenpeace avait déjà alerté sur les incendies enregistrés au Liban avant même le début de l'été, période habituellement propice aux feux, les qualifiant de « signe alarmant des effets aggravants du changement climatique dans la région ».

