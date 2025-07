Le député Zeaïter refuse une nouvelle fois de comparaître face à Bitar dans l’affaire du port

Le député et ancien ministre des Travaux publics Ghazi Zeaïter « ne s’est pas présenté vendredi à la séance d’interrogatoire à laquelle l’avait convoqué le juge d’instruction près la Cour de justice, en charge de la double explosion au port de Beyrouth, Tarek Bitar, et s’est fait représenter par son avocat Samer el-Hage », selon l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). En raison de la non-comparution du parlementaire mis en cause dans cette affaire, le juge a donc « reporté sa décision le concernant jusqu’à la publication de l’acte d’accusation », poursuit l’agence. Une source proche du dossier a confirmé ces informations à L'Orient-Le Jour. La double explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020, résultant de la déflagration de centaines de tonnes de nitrate d’ammonium stockées illégalement dans un hangar, a provoqué des destructions immenses dans de nombreux quartiers de la capitale, et fait plus de 220 morts et 6500 blessés. Plusieurs responsables politiques de l’époque, à l’instar de Ghazi Zeaïter, membre du mouvement chiite Amal du président du Parlement Nabih Berry, ont toujours refusé de comparaître devant le juge chargé de l’enquête. Le 4 juillet dernier déjà, M. Zeaïter ne s’était pas présenté à l’interrogatoire. Selon les informations de L’OLJ, lors de l'audience du 4 juillet, le juge Bitar a informé le Parlement, M. Zeaïter étant député, dans un mémoire adressé au ministre de la Justice, qu’il entend poursuivre les démarches judiciaires contre lui. Le juge Bitar avait dû suspendre ses investigations en janvier 2023, face à l’hostilité d’une grande partie de la classe politique, notamment du Hezbollah, ainsi qu’à une série de poursuites judiciaires dirigées contre lui. Il a repris son enquête début 2025 et a déjà interrogé plusieurs anciens responsables, dont l’ancien Premier ministre Hassane Diab et l’ancien ministre de l’Intérieur Nohad Machnouk. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

