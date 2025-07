L'économie chinoise « face à une situation très grave et complexe », selon le ministre du Commerce

L'économie chinoise fait « face à une situation très grave et complexe », a affirmé vendredi le ministre chinois du Commerce, tout en assurant que Pékin disposait d'une « boîte à outils » fournie pour éviter un ralentissement économique au second semestre. Le produit intérieur brut (PIB) chinois a officiellement grimpé de 5,2 % au deuxième trimestre, porté par des exportations dopées par la crainte d'une aggravation de la guerre commerciale. Mais les analystes estiment que des mesures de soutien plus larges sont nécessaires pour éviter un ralentissement au second semestre, en raison d'une consommation chinoise atone, de pressions déflationnistes et de différends commerciaux persistants avec les Etats-Unis ou encore l'Europe. « Nous faisons toujours face à une situation très grave et complexe. Les changements mondiaux sont instables et incertains. Certaines de nos politiques apporteront de nouvelles réponses », a déclaré vendredi le ministre du Commerce Wang Wentao, lors d'une conférence de presse. « Notre boîte à outils est bien remplie, et nous serons entièrement prêts », a-t-il ajouté. Interrogé spécifiquement sur la dépendance de la croissance chinoise aux exportations, le ministre a répondu que le gouvernement préparait des mesures pour « stimuler davantage l'élan du développement de la consommation « . « L'économie chinoise s'améliore, et les fondamentaux de long terme n'ont pas changé. Les caractéristiques du marché de la consommation, à savoir un grand potentiel, une forte résilience et vitalité, restent les mêmes », a-t-il dit. Le ministre a mentionné le fabricant de jouets basé à Pékin Pop Mart, dont les poupées monstres Labubu sont devenues un objet incontournable sur le plan international, ornant les sacs à main de célébrités comme Rihanna et Dua Lipa. « Nous faisons également la promotion de nouvelles formes de consommation (...) par exemple Pop Mart, ces types de nouvelles tendances, modes et styles (...) le phénomène Labubu a conquis le monde », a-t-il souligné. Le moral des consommateurs chinois reste cependant grippé par une longue crise de l'immobilier, un taux de chômage élevé chez les jeunes et des prix stagnants qui poussent généralement les consommateurs à reporter leurs achats.

- Découplage avec les Etats-Unis, « impossible » -

Pékin lutte pour se tourner vers un modèle de croissance davantage propulsé par la demande intérieure que par les moteurs traditionnels de l'économie, comme les investissements dans les infrastructures ou les exportations. Cette transformation souhaitée est devenue plus urgente depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Le président américain a imposé des droits de douane à la Chine et à la plupart des autres partenaires commerciaux majeurs des Etats-Unis, bouleversant les normes commerciales et mettant en danger les exportations de Pékin à un moment où elles lui sont plus que jamais nécessaires. Les deux superpuissances ont cherché à désamorcer leur conflit lors de pourparlers à Londres le mois dernier, mais des observateurs mettent en garde contre une incertitude persistante. Malgré « les tempêtes et la pluie », Washington reste un partenaire commercial important pour la Chine, a rappelé M. Wang vendredi. Signe de progrès, le géant technologique américain Nvidia a annoncé cette semaine qu'il reprendrait la vente de ses puces d'intelligence artificielle H20 en Chine, après que Washington a promis de lever les restrictions d'exportation. Le ministère chinois du Commerce a pris acte de la décision américaine vendredi, tout en appelant Washington à « abandonner sa mentalité de jeu à somme nulle ». « La Chine estime que les États-Unis devraient (...) continuer à lever une série de mesures restrictives économiques et commerciales déraisonnables », a indiqué le ministère. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L'économie chinoise fait « face à une situation très grave et complexe », a affirmé vendredi le ministre chinois du Commerce, tout en assurant que Pékin disposait d'une « boîte à outils » fournie pour éviter un ralentissement économique au second semestre.Le produit intérieur brut (PIB) chinois a officiellement grimpé de 5,2 % au deuxième trimestre, porté par des exportations dopées par la crainte d'une aggravation de la guerre commerciale.Mais les analystes estiment que des mesures de soutien plus larges sont nécessaires pour éviter un ralentissement au second semestre, en raison d'une consommation chinoise atone, de pressions déflationnistes et de différends commerciaux persistants avec les Etats-Unis ou encore l'Europe.« Nous faisons toujours face à une situation très grave et...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte