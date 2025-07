« L’érosion du soutien américain envers Israël s’observe depuis environ quinze ans »

La guerre à Gaza semble avoir servi de catalyseur au phénomène. Selon un sondage du Pew Research Center datant d’avril 2025, plus de la moitié des adultes américains, soit 53 %, ont désormais une opinion négative d’Israël, contre 42 % en 2022, une évolution qui confirme une tendance entamée il y a des années. Certes, des différences existent en termes d’âge, de confession, et d’affiliation partisane. Si le chiffre d’Américains ayant une opinion négative d’Israël tombe à 37 % parmi les républicains, contre 27 % en 2022, il atteint 69 % chez les démocrates, contre 53 % en 2022 – une évolution plus marquée. Cette situation place Israël nettement derrière Cuba en termes de popularité, et à peine devant la Chine. D’autres sondages indiquent également que la sympathie de l’ensemble des électeurs...

