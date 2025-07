Ouverture du festival du film de Jérusalem dans l'ombre de la guerre

Le festival du film de Jérusalem a ouvert jeudi sa 42ème édition dans l'ombre de la guerre à Gaza et du récent conflit Iran-Israël, avec en invitée d’honneur la vedette hollywoodienne Gal Gadot.

La tenue du festival était incertaine "il y a encore trois semaines", a souligné son directeur Roni Mahadav-Levin dans une interview à l'AFP.

Le mois dernier "nous avons passé deux semaines dans des abris, à essayer de décider si nous pouvions maintenir la date du festival", a-t-il dit faisant allusion à la guerre Iran-Israël.

"Ca a été un véritable défi, des vols ont été annulés et les invités étaient hésitants", a-t-il ajouté.

Gal Gadot, actrice israélienne connue notamment pour son rôle de l'héroïne Wonder Woman, a reçu un prix spécial sous les ovations de plusieurs milliers de spectateurs rassemblés dans un amphithéâtre près de la Vieille ville de Jérusalem.

Dans ses remerciements, l'actrice, âgée de 40 ans, qui est née et a grandi près de Tel-Aviv a évoqué la guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza et dit "prier pour que cette guerre prenne fin, et qu’il y ait enfin calme et sécurité pour tout le monde ici".

"Le plus important, ce que nous espérons tous (...)c’est de pouvoir respirer à nouveau. (...) Et cela ne sera possible que lorsque tous nos otages seront rentrés à la maison", a-t-elle dit, faisant allusion aux otages enlevés le 7 octobre dans le sud d'Israël et encore détenus dans la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre, Gal Gadot a été la cible d'attaques sur les réseaux sociaux d'activistes pro-palestiniens en raison de son soutien à l’armée israélienne. En Israël, elle s'est vue reprocher dans des médias de droite ses prises de positions pour la fin de la guerre à Gaza.

Ayal Sgerski, 29 ans, étudiant en cinéma, estime qu'il y a "comme un nuage" au-dessus du festival et regrette la faible présence de réalisateurs internationaux.

"Il est très difficile pour le festival d'obtenir des films du monde entier en ce moment", regrette-t-il, faisant allusion à la guerre et à l'isolement international d'Israël.

Le directeur du festival Roni Mahadav-Levin reconnaît qu'il n'est pas possible de "s'attendre à recevoir le même nombre d'invités internationaux qu'une année normale".

Le festival a ouvert avec la projection de "Sentimental Value" du réalisateur norvégien Joachim Trier, sacré Grand prix au festival de Cannes.

Le programme du festival, qui se tient du 17 au 26 juillet, comprend des dizaines de long métrages, documentaires et films d’expérimentation israéliens et internationaux.

