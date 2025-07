Marina Abramovic et Anne Teresa De Keersmaeker, lauréates du « Nobel des arts »

L’artiste serbe Marina Abramovic et la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker font partie des lauréats du Praemium Imperiale 2025, considéré comme le « Nobel des arts », selon un communiqué. Ce prix, créé en 1988 par la Japan Art Association, est décerné dans cinq catégories (peinture, sculpture, arts vivants et cinéma, musique, architecture) et doté de 15 millions de yens (92 000 euros). Marina Abramovic, 78 ans, est récompensée en tant que sculptrice. « Figure pionnière de l’art corporel, performeuse, Marina Abramovic a utilisé son propre corps comme moyen d’expression », a rappelé le jury dans le communiqué. Elle s’est rendue célèbre en repoussant les limites lors de ses performances, jusqu’à se mettre en danger de mort. Lors de Rythm 0 à Naples en 1974, elle autorisait les visiteurs à lui faire ce qu’ils voulaient pendant six heures, ce qui avait démontré les pulsions violentes de certains d’entre eux. Récompensée dans la catégorie arts vivants et cinéma, Anne Teresa De Keersmaeker, 65 ans, est une grande figure de la danse contemporaine dans le monde. Le jury a salué « son exploration de la relation structurelle entre la musique et le mouvement, qu’elle fait dialoguer au travers d’époques et de styles musicaux très variés, de la musique minimaliste au classique en passant par le blues ». En peinture, le Praemium Imperiale revient au Britannique Peter Doig, 66 ans, un représentant de la nouvelle peinture figurative. « Il crée des paysages et des personnages aux couleurs vives » et « mêle souvent le réel et le surréel », commente le jury. En architecture, le lauréat est le Portugais Eduardo Souto de Moura, qui a conçu entre autres le stade de Braga pour l’Euro de football 2004 ou le Musée Paula Rego à Cascais, près de Lisbonne. Enfin, en musique, le pianiste hongrois Andras Schiff, 71 ans, est récompensé pour sa carrière de soliste et dans la direction d’orchestre. La cérémonie de remise des prix est prévue le 22 octobre à Tokyo. Source : AFP Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L’artiste serbe Marina Abramovic et la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker font partie des lauréats du Praemium Imperiale 2025, considéré comme le « Nobel des arts », selon un communiqué.Ce prix, créé en 1988 par la Japan Art Association, est décerné dans cinq catégories (peinture, sculpture, arts vivants et cinéma, musique, architecture) et doté de 15 millions de yens (92 000 euros).Marina Abramovic, 78 ans, est récompensée en tant que sculptrice. « Figure pionnière de l’art corporel, performeuse, Marina Abramovic a utilisé son propre corps comme moyen d’expression », a rappelé le jury dans le communiqué.Elle s’est rendue célèbre en repoussant les limites lors de ses performances, jusqu’à se mettre en danger de mort. Lors de Rythm 0 à Naples en 1974, elle autorisait...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte