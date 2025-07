Violences à Soueida : déclaration commune des ministres des AE de plusieurs pays arabes et de la Turquie

Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et de la Turquie, dont la Jordanie, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Turquie, l’Arabie saoudite, l’Irak, Oman, le Qatar, le Koweït, le Liban et l’Égypte, ont tenu des discussions intensives sur la situation en Syrie, à l’issue desquelles ils ont réaffirmé leur position commune et les efforts conjoints pour soutenir le gouvernement syrien dans la reconstruction du pays, en garantissant sa sécurité, sa stabilité, son unité, sa souveraineté et les droits de tous ses citoyens, selon un communiqué relayé par le bureau du ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi. Ce communiqué comprend également une déclaration commune dans laquelle les ministres soulignent ce qui suit : * Soutenir la sécurité, l’unité, la stabilité et la souveraineté de la Syrie, rejetant toute ingérence étrangère * Saluer l’accord mettant fin à la crise dans la province de Soueida, insistant sur sa mise en œuvre pour protéger la Syrie et ses habitants * Approuver l’engagement du président syrien de poursuivre les responsables des violations à Soueida et de renforcer la sécurité et l’État de droit sur l’ensemble du territoire syrien, tout en rejetant la violence, le sectarisme et l’incitation à la haine * Condamner fermement les attaques israéliennes répétées contre la Syrie, les qualifiant de violations flagrantes du droit international qui menacent la stabilité et la souveraineté syriennes, et compromettent les efforts de reconstruction * Affirmer que la sécurité et la stabilité de la Syrie sont fondamentales pour la sécurité régionale * Appeler la communauté internationale à soutenir la reconstruction syrienne, exhorter le Conseil de sécurité à faire respecter ses responsabilités pour assurer le retrait complet d’Israël des territoires syriens occupés, la cessation des hostilités israéliennes, le respect de l’accord de désengagement de 1974 et l’application de la résolution 2766. La ville majoritairement druze de Soueida, dans le sud de la Syrie, a déploré un lourd bilan humain jeudi, après le retrait des troupes gouvernementales. Ce retrait a été ordonné par le président intérimaire Ahmad el-Chareh afin d’éviter, selon lui, une «guerre ouverte» avec Israël, qui avait menacé d’intensifier ses frappes si le pouvoir syrien ne quittait pas cette province où des affrontements ont causé plus de 500 morts depuis dimanche. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

