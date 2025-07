La Slovénie va interdire l'entrée du territoire à deux ministres israéliens

Le gouvernement slovène a annoncé jeudi des mesures pour interdire l'entrée sur le territoire de deux ministres israéliens d'extrême droite, une initiative présentée comme « une première dans l'Union européenne ».

Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, partenaires clés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, vont être déclarés « personae non gratae » en raison de leurs « propos génocidaires, encourageant une violence extrême et de graves violations des droits humains des Palestiniens », selon un communiqué.