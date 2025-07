Le pape se dit « profondément attristé », sans nommer Israël

Le pape Léon XIV s'est dit jeudi « profondément attristé par (...) l'attaque militaire contre l'église catholique de la Sainte-Famille à Gaza », qui a fait deux morts, sans mentionner Israël. « Sa Sainteté le pape Léon XIV a été profondément attristé d’apprendre les pertes de vie et les blessures causés par l'attaque militaire contre l'église catholique de la Sainte-Famille à Gaza », indique un télégramme de condoléances publié par le Vatican et signé par le N.2 du Saint-Siège, le cardinal italien Pietro Parolin. Le chef de l'Eglise catholique « renouvelle son appel à un cessez-le-feu immédiat et exprime son profond espoir de dialogue, de réconciliation et d’une paix durable dans la région », ajoute-t-on de même source. La Défense civile à Gaza a fait état de deux personnes tuées jeudi par une frappe israélienne sur la seule église catholique latine du territoire palestinien ravagé par 21 mois de guerre, Israël assurant ne « jamais cibler » les sites religieux et affirmant qu'il enquêtait. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent le haut de l'église détruit et le curé de la paroisse, le père Gabriel Romanelli, que le pape François avait pour habitude d'appeler plusieurs fois par semaine, blessé à une jambe. Ce raid a suscité la condamnation de la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui a dénoncé les « attaques inacceptables menées par Israël contre la population civile », tandis que son ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani a exigé des « éclaircissements » lors d'une conversation téléphonique avec son homologue israélien Gideon Saar. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

