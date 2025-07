Une force anti-houthis a saisi une cargaison « massive » d'armes iraniennes, selon le Centcom

Le Commandement central américain (Centcom) a annoncé mercredi dans une publication sur X qu'un groupe militaire connu sous le nom de Forces nationales de résistance yéménites (FNR) avait saisi une cargaison « massive » d’armes iraniennes destinée aux rebelles houthis. Les FNR sont une force anti-houthis au Yémen dirigée par Tarek Saleh, neveu de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, et ne fait pas officiellement partie du gouvernement reconnu internationalement. Ces forces yéménites « ont saisi plus de 750 tonnes de munitions et d’équipements, comprenant des centaines de missiles avancés de croisière, antinavires et antiaériens, des ogives et des dispositifs de guidage, des composants ainsi que des centaines de moteurs de drones, du matériel de défense aérienne, des systèmes radar et des équipements de communication », ajoute le communiqué. Depuis le début de l'offensive israélienne sur Gaza, en octobre 2023, les houthis, soutenus par l’Iran, attaquent des navires en mer Rouge, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens.

Cette dépêche est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'une information publiée en anglais par l'agence Reuters. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le Commandement central américain (Centcom) a annoncé mercredi dans une publication sur X qu'un groupe militaire connu sous le nom de Forces nationales de résistance yéménites (FNR) avait saisi une cargaison « massive » d’armes iraniennes destinée aux rebelles houthis.Les FNR sont une force anti-houthis au Yémen dirigée par Tarek Saleh, neveu de l'ancien président yéménite Ali Abdallah Saleh, et ne fait pas officiellement partie du gouvernement reconnu internationalement.Ces forces yéménites « ont saisi plus de 750 tonnes de munitions et d’équipements, comprenant des centaines de missiles avancés de croisière, antinavires et antiaériens, des ogives et des dispositifs de guidage, des composants ainsi que des centaines de moteurs de drones, du matériel de défense aérienne, des systèmes radar et des...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte