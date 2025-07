Face aux pénuries, l’Ordre des pharmaciens met en garde contre le recours à la contrefaçon de médicaments

Face aux pénuries signalées de plusieurs types de médicaments, le président de l’Ordre des pharmaciens, Joe Salloum, a appelé à ne pas céder à la tentation de recourir à des circuits illégaux, par lesquels peuvent circuler des contrefaçons.

Dans un communiqué publié jeudi, M. Salloum a réagi aux informations circulant dans la presse sur une rupture de stock de plusieurs médicaments. Il a mis en garde contre toute tentative d’en faire un prétexte à l’introduction ou à l’utilisation de produits contrefaits ou non conformes aux normes.

« Nous refusons que cela devienne un prétexte à la contrebande, à l’usage de médicaments falsifiés ou à des importations ne respectant pas les standards de qualité », a-t-il déclaré.

Ce dernier a par ailleurs tenu à exprimer sa « pleine confiance » dans le ministre de la Santé, Rakan Nassereddine, saluant « sa sagesse, son engagement pour la santé des patients et son attachement à la qualité du médicament ».

Insistant sur la nécessité d’une coordination étroite entre l’Ordre et le ministère, M. Salloum a annoncé que l'Ordre transmettra prochainement une liste actualisée des médicaments en rupture, une situation « qui ne date pas d’hier ».

Enfin, il a souligné que l’Ordre des pharmaciens poursuivrait toute personne impliquée dans la vente ou la distribution illégale de médicaments, en coopération avec les autorités judiciaires et sécuritaires, notamment à l’encontre des revendeurs informels et des plateformes non autorisées.