La Russie revendique la prise de villages dans trois régions ukrainiennes

La Russie a revendiqué jeudi la prise de villages situés dans trois régions ukrainiennes, marquant sa poussée sur plusieurs fronts face à une armée ukrainienne qui manque d'hommes et d'armes. Les troupes russes continuent leur offensive et leurs frappes aériennes en Ukraine, malgré l'ultimatum donné lundi par Donald Trump à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit, lancé en février 2022. Le ministère russe de la Défense a dit jeudi que ses forces avaient capturé les villages de Popiv Iar, qui se trouve dans la région de Donetsk sur le front est, de Kamyanské (région de Zaporijjia) sur le front sud, et de Degtyarné (région de Kharkiv), dans le nord-est du pays. L'armée russe revendique régulièrement la conquête de petits villages, le plus souvent dans la région de Donetsk, qui concentre les combats les plus violents. Lundi, Donald Trump a donné 50 jours à la Russie pour mettre fin au conflit en Ukraine sous peine de sanctions sévères, et a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'Otan. L'annonce du président américain constitue une volte-face, M. Trump ayant été critique de l'aide apportée à Kiev, et s'étant rapproché du président russe Vladimir Poutine. Mais le refus de ce dernier d'accepter un cessez-le-feu a suscité la frustration croissante du président américain, qui se dit désormais « déçu » du maître du Kremlin. La Russie multiplie depuis plusieurs semaines les frappes massives sur l'Ukraine, impliquant souvent des centaines de drones et des missiles, fournis par une industrie de défense qui tourne à plein régime. Les efforts diplomatiques semblent eux au point mort. Deux cycles de pourparlers en Turquie n'ont donné que peu de résultats, et les deux pays n'ont pas encore indiqué de date concrète pour un troisième rendez-vous. Leurs positions semblent inconciliables. Moscou exige notamment que Kiev lui cède quatre régions entières (Kherson, Donetsk, Lougansk, Zaporijjia), en plus de la Crimée annexée, des demandes inacceptables pour l'Ukraine.

