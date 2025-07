Deux morts dans des frappes de drones israéliens sur des véhicules au Liban-Sud

Le Liban-Sud a de nouveau été la cible jeudi matin d'une série d’attaques israéliennes ayant tué deux personnes, selon notre correspondant et le ministère de la Santé.Vers 10h30 (heure locale), une frappe de drone israélien a visé un véhicule sur la route principale du village de Kfour, dans le caza de Nabatiyé, tuant le conducteur du véhicule. Le ministère libanais de la Santé a par la suite confirmé dans un communiqué que cette attaque a fait un mort et deux blessés. Selon les informations de notre correspondant, Mountasser Abdallah, la victime s'appelait Hassan Ahmad Sabra, était originaire de Qantara (caza de Marjeyoun) et habitait à Jebchit (caza de Nabatiyé).Infiltration à 1 500 mètres de la frontièreMoins d'une heure plus tard, une nouvelle frappe de drone israélien a cette fois pris pour...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte