Les talibans réfutent avoir « arrêté », « tué » ou « surveillé » des Afghans assistés par Londres

Le gouvernement taliban a affirmé jeudi ne pas avoir « arrêté », « tué » ou « surveillé » des Afghans impliqués dans un programme secret d'accueil au Royaume-Uni établi après une fuite massive de leurs données.

Mardi, le ministre de la Défense britannique John Healey a révélé que quelque 4 500 Afghans, dont certains avaient travaillé pour le gouvernement britannique avant le retour des talibans au pouvoir en 2021, avaient dû être exfiltrés de leur pays à la suite d'une importante fuite de données les mettant en danger. Depuis, des médias, britanniques notamment, ont affirmé que le gouvernement taliban avait traqué ces Afghans et tenté d'empêcher leurs départs.

« Personne n'a été arrêté pour ses actions passées, personne n'a été tué et personne n'est surveillé », a déclaré Hamdullah Fitrat, porte-parole adjoint du gouvernement, dénonçant, dans un message envoyé à la presse des « rumeurs » visant à « créer de la peur ». Il a rappelé que les autorités talibanes ont annoncé amnistier les Afghans ayant collaboré avec les forces occidentales pendant la guerre (2001-2021). L'ONU a toutefois fait état de cas d'exécutions et de disparitions. « Les services de renseignement n'ont pas besoin d'enquêter sur ces personnes qui ont bénéficié de l'amnistie », a indiqué M. Fitrat. Les autorités talibanes n'ont pas « besoin d'utiliser les documents divulgués par le Royaume-Uni », a-t-il ajouté, puisqu'elles disposent déjà de « toutes les informations et documents » au sujet de ces Afghans.

Quelque 600 autres Afghans et leurs proches doivent encore être accueillis dans le cadre du programme britannique, portant à 6 900 le nombre de personnes qui devraient donc s'installer dans le pays, pour un coût estimé de près d'un milliard d'euros. Au total, 36 000 Afghans ont été accueillis au Royaume-Uni dans le cadre de divers programmes après le retour des talibans au pouvoir en août 2021.