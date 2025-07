Remise des certificats du programme de citoyenneté démocratique 2025 à l’USJ

La faculté des sciences religieuses de l’Université Saint-Joseph (USJ), en partenariat avec Danmission, a organisé la cérémonie de clôture de l’édition 2025 du programme de formation en citoyenneté démocratique. Vingt-cinq enseignants des lycées de Beyrouth et de Sofar y ont été honorés pour leurs projets menés auprès d’élèves du secondaire. Après 30 heures de formation et deux mois de mise en œuvre sur le terrain, les participants ont présenté leurs travaux à l’université. Trois initiatives ont été primées au cours de la cérémonie, qui s’est tenue le 2 juillet. La Dr Marguerite el-Asmar Bou Aoun, responsable du projet et coordinatrice du programme, a mis en lumière la portée éducative de celui-ci, visant à faire de la citoyenneté une pratique quotidienne fondée sur l’inclusion et le respect des droits humains. Le vice-recteur de l’USJ, le Pr Salah Abou Jaoudé, a souligné l’urgence de promouvoir une citoyenneté affranchie des clivages confessionnels, en saluant l’engagement des enseignants comme moteurs de changement dans la société. Pour Kirsten Auken, directrice régionale de Danmission, l’éducation joue un rôle central dans la construction d’une société plus équitable, en exposant les jeunes à la richesse de la diversité. Moment fort de la cérémonie : le témoignage de Yara Chaaban, l’une des participantes, qui a partagé les mots d’un élève interrogeant la capacité des Libanais à s’entendre malgré leurs différences. Le programme, selon elle, leur a montré que la diversité, loin d’être un frein, peut devenir une force d’unité et d’appartenance. La cérémonie s’est achevée par la projection de vidéos, la remise des prix et la distribution des certificats. Une plateforme est mise à la disposition du public souhaitant s’inspirer des outils développés : citizenship.etublogs.usj.edu.lb Le programme ambitionne de poursuivre sa mission en formant des enseignants porteurs d’une culture démocratique, au service d’un Liban plus inclusif. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

La faculté des sciences religieuses de l'Université Saint-Joseph (USJ), en partenariat avec Danmission, a organisé la cérémonie de clôture de l'édition 2025 du programme de formation en citoyenneté démocratique. Vingt-cinq enseignants des lycées de Beyrouth et de Sofar y ont été honorés pour leurs projets menés auprès d'élèves du secondaire. Après 30 heures de formation et deux mois de mise en œuvre sur le terrain, les participants ont présenté leurs travaux à l'université. Trois initiatives ont été primées au cours de la cérémonie, qui s'est tenue le 2 juillet. La Dr Marguerite el-Asmar Bou Aoun, responsable du projet et coordinatrice du programme, a mis en lumière la portée éducative de celui-ci, visant à faire de la citoyenneté une pratique quotidienne fondée sur l'inclusion et le respect...

