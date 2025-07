En Syrie, la détresse des proches d'un dignitaire druze humilié dans une vidéo

Dans une vidéo devenue virale, un dignitaire druze en Syrie a été humilié en se faisant raser la moustache. Quelques heures plus tard, un interlocuteur anonyme affirmant qu'il est décédé a plongé sa famille dans l'angoisse.

La scène, filmée dans la province de Soueida dans le sud de la Syrie alors que les forces gouvernementales s'y déployaient, a suscité une vague d'indignation. Raser la moustache d'un cheikh druze est un acte considéré comme une grave provocation par cette minorité ésotérique issue de l'islam.

Les forces gouvernementales se sont déployés mardi dans la ville à majorité druze de Soueida après des affrontements meurtriers ayant éclaté dimanche entre combattants druzes et tribus bédouines sunnites.

Des témoins ont toutefois affirmé que les forces gouvernementales s'étaient rangées du côté des tribus bédouines attaquant combattants et civils druzes.

Dans une vidéo, le cheikh Merhej Chahine, 80 ans, apparaît impuissant devant son domicile. Un homme en treillis militaire lui tient la tête d'une main et lui rase la moustache de l'autre.

"Rendez les armes et nous vous laisserons tranquilles", lance un homme s'adressant au dignitaire druze dans la vidéo. Un autre le questionne ensuite sur des caisses de munitions. Le cheikh répond qu'elles appartiennent à son petit-fils, Younès.

- Il a "trouvé la mort" -

"La vidéo de mon grand-père avait commencé à circuler mardi vers 13H00 après l'entrée (des forces gouvernementales) dans notre village, Thaala", situé à une dizaine de km à l'ouest de Soueida, a raconté Christine Chahine, journaliste installée à Beyrouth et petite-fille du dignitaire.

"Mon grand-père était un homme pacifique. Lorsque (les forces gouvernementales) ont commencé leur attaque, les habitants ont fui. Nous l'avons supplié de partir, mais il a refusé, insistant pour rester et enterrer son petit-fils Younès, tué la veille par un tir de sniper", a-t-elle ajouté.

"Ils ont filmé mon grand-père et diffusé la vidéo en laissant penser qu'ils l'avaient laissé en vie, mais nous avons perdu tout contact avec lui pendant plusieurs heures", a poursuivi Christine Chahine.

"Ma tante a essayé à plusieurs reprises de l'appeler. Vers 20H00, quelqu'un a fini par répondre et lui a lancé, sur un ton moqueur, qu'il avait +trouvé la mort+."

La famille a ensuite partagé la nouvelle de sa mort, qui s'est rapidement propagée sur les réseaux sociaux.

La dépouille n'a pas encore été remise à la famille.

"Mon grand-père est décédé. De son vivant, il n'a jamais fait de mal à personne, et n'a jamais fermé sa porte à quiconque dans le besoin", a écrit Christine Chahine sur Facebook.

Elle accuse les forces gouvernementales de chercher à "dissimuler leurs actes".

Son oncle et son cousin ont également été arrêtés par les autorités. Leur sort reste inconnu.

Des habitants et l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) ont rapporté des cas d'exécutions sommaires, de pillages de maisons et de commerces, et de meurtres dans la foulée du déploiement des forces du gouvernement à Soueida.

Ces violences ont provoqué un climat de peur et d'angoisse parmi la population locale, renforcé par une vague d'incitations à la haine contre la minorité druze sur les réseaux sociaux.

La présidence syrienne a promis de punir les auteurs des exactions.

