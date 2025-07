Tour de France : interpellation d'un militant propalestinien ayant perturbé l'arrivée à Toulouse

Un homme portant un tee-shirt sur lequel on pouvait lire « Israel out of the Tour » (« Israël hors du Tour ») et ayant perturbé mercredi l'arrivée de l'étape du Tour de France à Toulouse a été interpellé, ont constaté des journalistes de l'AFP. L'homme, qui a réussi, malgré les barrières de sécurité, à atteindre la chaussée sur laquelle roulaient les cyclistes, a couru vers la ligne d'arrivée, keffieh palestinien en main, avant d'être intercepté par un homme de l'organisation en charge des arrivées d'étape, puis interpellé. La préfecture a confirmé cette interpellation, sans fournir d'autres précisions, tandis qu'Extinction Rébellion (XR) Toulouse a revendiqué une « action coup de poing pour la Palestine ». Alors « qu'Israël affiche publiquement une volonté d'exterminer la population palestinienne, une équipe cycliste s'autoproclamant +ambassadrice d'Israël+ a été autorisée à participer au Tour de France », écrit dans un communiqué XR, en demandant l'exclusion de l'équipe Israel Premier Tech, créée par le milliardaire israélo-canadien Sylvan Adams. Les organisateurs d'ASO, dont un des membres a intercepté le militant avant de le plaquer contre les barrières, n'ont pas voulu commenter l'incident. Le directeur du Tour Christian Prudhomme, interrogé par l'AFP avant le départ du Tour de France sur un éventuel incident en lien avec l'équipe Israel PT, avait déclaré: « tout ce que je peux dire simplement, c'est que, évidemment, les services de l'État sont plus qu'attentifs ». « Le Tour de France est dans la vie, puisque nous sommes sur les routes, donc on épouse tous les soubresauts d'un pays ou là, en l'occurrence, du monde », avait-il ajouté. Sur le Tour de France, plusieurs policiers sont ainsi dédiés à la protection de l'équipe Israel PT. Au départ de chaque étape, on peut distinguer des membres des forces de l'ordre qui montent la garde devant le bus de la formation israélienne. L'année dernière déjà, l'équipe avait confirmé avoir demandé à ses coureurs de ne pas porter un maillot siglé « Israel » à l'entraînement pour éviter d'être pris pour cible. La mention a aussi été retirée des véhicules de l'équipe. L'incident survenu mercredi à Toulouse avait été précédé d'une action similaire lors du dernier Tour d'Italie. Lors de l'arrivée de la 15e étape à Naples le 15 mai, deux militants propalestiniens avaient tiré une corde en travers de la route pour protester contre la guerre à Gaza, alors que les coureurs s'approchaient de la ligne d'arrivée. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Un homme portant un tee-shirt sur lequel on pouvait lire « Israel out of the Tour » (« Israël hors du Tour ») et ayant perturbé mercredi l'arrivée de l'étape du Tour de France à Toulouse a été interpellé, ont constaté des journalistes de l'AFP.L'homme, qui a réussi, malgré les barrières de sécurité, à atteindre la chaussée sur laquelle roulaient les cyclistes, a couru vers la ligne d'arrivée, keffieh palestinien en main, avant d'être intercepté par un homme de l'organisation en charge des arrivées d'étape, puis interpellé.La préfecture a confirmé cette interpellation, sans fournir d'autres précisions, tandis qu'Extinction Rébellion (XR) Toulouse a revendiqué une « action coup de poing pour la Palestine ».Alors « qu'Israël affiche publiquement une volonté...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte