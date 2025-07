Aoun appelle le CDR à ne céder à aucune ingérence partisane, politique ou religieuse

Le président de la République, Joseph Aoun, a exhorté mercredi le nouveau président et les membres du Conseil du développement et de la reconstruction (CDR) à « ne chercher à plaire à personne » et à « ne répondre à aucune ingérence, qu’elle soit partisane, politique ou religieuse », rapporte l’Agence nationale d’information (ANI, officielle). Recevant au palais de Baabda le nouveau président du CDR, Mohammad Ali Kabbani, ainsi que les nouveaux membres du Conseil : le vice-président Dr Youssef Karam, le vice-président Ibrahim Chahrour, le secrétaire général Ghassan Khairallah, Houssam Itani, Firas Abou Diab et Georgio Klass, M. Aoun leur a souhaité plein succès dans leurs nouvelles fonctions, saluant «les compétences et l’expertise qui ont conduit à leur nomination par le Conseil des ministres». « Les défis sont nombreux, mais rien n’est impossible. Nous n’avons pas le luxe du temps, chaque minute compte, car les pays du monde nous observent et misent sur notre capacité à faire avancer le pays. Les circonstances exceptionnelles exigent des décisions exceptionnelles. Agissez selon votre conscience et ne cherchez à plaire à personne », a déclaré le président. « Ne répondez à aucune ingérence, qu’elle soit partisane, politique ou religieuse. Appliquez la loi sans vous laisser influencer par les campagnes menées par certains, et méfiez-vous des rumeurs. Vous devez repositionner le CDR et gagner la confiance par votre productivité. Vous êtes l’image du pays, à l’intérieur comme à l’étranger », a-t-il ajouté. Le chef de l'État a par ailleurs demandé à M. Kabbani et aux membres du Conseil d'établir des priorités, notamment la relance des prêts gelés en raison des circonstances exceptionnelles traversées par le Liban ces dernières années. Prenant la parole, Mohammad Ali Kabbani a remercié, au nom du nouveau conseil d’administration, le président Aoun pour la confiance placée en lui et en ses collègues. Il a estimé que leur mission «est difficile, mais pas plus que celles du président Aoun», et s’est engagé à « déployer les efforts nécessaires pour développer le CDR afin qu’il accompagne le chantier des réformes dans le pays ». Il a aussi souligné l’importance de « travailler avec transparence et intégrité pour hisser haut le nom du Liban ». Les autres membres du Conseil ont, quant à eux, affirmé leur volonté de « travailler en équipe afin de permettre au CDR de jouer pleinement son rôle ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

