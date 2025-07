Le couturier libanais Zuhair Murad redessine le désir et enfonce la porte du destin

Au milieu des surprenantes mutations présentées par les grandes maisons et résumées par une performance hypnotique du producteur de Broadway Jordan Roth au Louvre lors de « La Nuit de la mode », Zuhair Murad a pris une tangente radicalement opposée : celle de la fidélité à soi. Loin de chercher à réinventer la roue ou à proposer des avatars numériques, il a préféré perfectionner encore son propre vocabulaire. La collection, présentée au musée des Arts décoratifs, s’intitule « A Sheer Desire », ode au désir exprimé et compris sans détour. Ce titre figurait sur le carton d’invitation tenu, sur une photo en noir et blanc, entre deux doigts d’une main gainée d’un gant d’opéra, ornée d’un bracelet précieux, dans la plus pure esthétique hollywoodienne.Dans son hommage vibrant à l’âge d’or de...

