Le Parlement libanais renouvelle sa confiance dans le cabinet Salam, à l'issue d'une séance de débat de politique générale | Direct

Le député Amal et bras droit du président du Parlement Nabih Berri a, pour sa part, considéré que le Liban avait accepté "un cessez-le-feu sans ambiguïté" en novembre dernier avant de critiquer les violations israéliennes. Il a aussi demandé à l'État "d'expliquer comment il entend défendre sa souveraineté et ses citoyens" sans les armes détenues par les milices, dont le Hezbollah.

"Je viens d’une région que l’ennemi (israélien) s’acharne à transformer en terre brûlée, alors que ses habitants s’accrochent à leur appartenance véritable en restant sur leur terre", a lancé le député.

"Il est nécessaire de rappeler que le Liban a accepté un cessez-le-feu sans ambiguïté, qui inclut l’arrêt des agressions, le retrait des territoires occupés, le déploiement de l’armée et la libération des prisonniers. Le gouvernement libanais a accepté cet accord, qui prévoit le déploiement de l’armée libanaise, le retrait des armes et la libération des détenus, mais l’ennemi n’a pas respecté cet engagement", a encore indiqué le député chiite.

"Aucune violation (de la trêve) n’a été enregistrée du côté libanais, alors que plus de 3 500 violations israéliennes ont été recensées, ainsi que 220 martyrs tombés à cause des agressions (selon notre décompte, au moins 273 personnes ont été tuées depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu fin novembre). Le plus grave est l’incapacité des parrains américain et français à contraindre l’occupant à appliquer l’accord", s’est-il insurgé.

"Nous n’avons pas ressenti de position ferme face à ce qui s’est produit hier, où douze martyrs sont tombés dans la Békaa et plus de dix violations ont été commises dans le sud du pays. Aucun mouvement diplomatique sérieux n’a été engagé par le Liban, ni en matière de documentation des violations, ni au niveau du Conseil de sécurité", a-t-il regretté. "Le gouvernement ne s’est pas réuni une seule fois avec les parties concernées pour élaborer un plan de reconstruction", a-t-il encore accusé.

Selon lui, "l’inquiétude est existentielle, non pas imaginaire" et "doit être comprise pour être affrontée, au lieu d'être exploitée." "La patrie ne peut être bâtie que par la confiance mutuelle, quelles que soient nos divergences politiques. Elle ne peut être stable que par la collaboration entre ses composantes", a-t-il encore lancé.

Ali Hassan Khalil a aussi estimé que "la résistance n’était pas un projet autonome ou particulier, mais bien une réaction face à l’incapacité du système de défense nationale à remplir ses fonctions, notamment dans le Sud." Et de conclure : "Si les armes ne protègent pas, que l’État nous dise comment il protège sa souveraineté et ses citoyens ? Nous voulons une armée forte, consciente qu’Israël est un ennemi. Nous voulons construire l’État, ses institutions, et poursuivre l’application de l’accord de Taëf et de la Constitution."