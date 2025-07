Le bilan des violences à Soueida s'alourdit à 203 morts, selon une ONG

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a fait état mardi d'un nouveau bilan des violences à Soueida (sud), portant à 203 le nombre de morts depuis le début des affrontements dimanche entre druzes et bédouins, suivis du déploiement de forces gouvernementales dans la région.

« Le nombre de morts liés aux combats et aux exécutions sommaires à Soueida depuis dimanche matin s'élève à 203 », a précisé l'ONG. Parmi eux, 92 druzes, dont 21 civils exécutés sommairement par des membres des ministères de la Défense et de l'Intérieur, 93 membres des forces gouvernementales, et 18 Bédouins.