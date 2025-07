La Syrie condamne les frappes israéliennes et tient Israël pour responsable des « conséquences »

La Syrie a condamné mardi les frappes israéliennes qui ont visé les forces gouvernementales entrées dans la ville à majorité druze de Soueida et affirmé tenir Israël pour responsable de leurs « conséquences ».

La Syrie « condamne dans les termes les plus fermes l'agression israélienne traîtresse menée aujourd'hui avec des attaques coordonnées de drones et des frappes aériennes », qui ont tué « des membres des forces armées » ainsi que « plusieurs civils innocents », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Damas « tient Israël pour pleinement responsable de cette agression et de ses conséquences » et affirme son droit « à défendre son territoire et son peuple par tous les moyens permis par le droit international », a ajouté le ministère.