Un Américain ayant espionné en Ukraine pour Moscou reçoit la citoyenneté russe

Un Américain, qui avait espionné les troupes ukrainiennes pour le compte de Moscou après le début de l'offensive en 2022, a reçu un passeport russe, ont annoncé mardi les autorités prorusses dans l'est de l'Ukraine. Daniel Martindale s'est rendu en Ukraine en février 2022 et a fourni pendant deux ans des informations stratégiques à Moscou, telles que les positionnements de troupes et d'infrastructures, jusqu'à son exfiltration en 2024, selon les agences d'État russes. « Par décret de notre président Vladimir Poutine, un passeport de citoyen de la Fédération de Russie a été remis à Daniel Martindale », a déclaré mardi sur Instagram Denis Pouchiline, le dirigeant de l'occupation russe de la région de Donetsk, en Ukraine. « Il a prouvé depuis longtemps par sa loyauté et ses actes qu'il est l'un des nôtres », a-t-il ajouté dans son message, accompagné d'une vidéo dans laquelle on voit Daniel Martindale, en costume-cravate et les cheveux soigneusement lissés, en présence de responsables russes. Il a « aidé nos gars, transmis des informations importantes à nos services spéciaux », a salué Denis Pouchiline. La cérémonie a eu lieu à Moscou, selon l'agence russe d'Etat Tass. « Je remercie la Russie de m'avoir accepté », a déclaré en russe un M. Martindale souriant, nouveau passeport en main, qualifiant son pays d'adoption de « famille ». D'après M. Pouchiline, Daniel Martindale a été évacué d'Ukraine lors d'une « opération spéciale complexe » lorsque sa vie a été considérée « en danger ». Les médias d'Etat russes ont rapporté en novembre 2024 que M. Martindale avait été évacué vers la Russie et avait entamé le processus pour demander la citoyenneté russe. La Russie revendique l'annexion de la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, mais n'en contrôle qu'une partie du territoire.

