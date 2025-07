L'ONU demande que l'invasion russe soit stoppée "de toute urgence"

L'ONU a demandé mardi que l'invasion russe à grande échelle en Ukraine soit stoppée "de toute urgence", alors que le mois de juin a été le plus meurtrier pour les civils depuis mai 2022.

L'appel du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme intervient alors que Donald Trump a donné lundi à la Russie un ultimatum de 50 jours pour mettre fin à la guerre en Ukraine sous peine de sanctions sévères, et a annoncé un réarmement massif de Kiev à travers l'Otan. "L'attaque armée à grande échelle de la Fédération de Russie contre l'Ukraine doit être stoppée de toute urgence et les travaux en vue d'une paix durable, conforme au droit international, doivent s'intensifier - une paix qui garantisse" que les auteurs des violations des droits humains et du droit international humanitaire "aient à répondre de leurs actes", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Liz Throssell, lors d'un point de presse à Genève. A Bruxelles, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a jugé que le délai de 50 jours donné par le président américain à la Russie représentait une durée "très longue" quand des "civils innocents meurent tous les jours".

Le mois de "juillet n'a apporté aucun répit aux civils ukrainiens, après un mois de juin qui, selon notre suivi en Ukraine, a enregistré le nombre mensuel de morts et de blessés civils le plus élevé depuis trois ans - depuis mai 2022 - avec 232 personnes tuées et 1.343 blessées", a souligné Mme Throssell. "Selon nos dernières informations, depuis le début du mois, au moins 139 civils auraient été tués et 791 blessés en Ukraine lors de vagues intenses et successives de frappes de missiles et de drones lancées par la Fédération de Russie", a-t-elle ajouté.