Après la frappe israélienne meurtrière dans la Békaa, le Hezbollah dénonce une « escalade majeure » | Direct

Soueïda : l’Arabie Saoudite exprime sa « grande inquiétude » et condamne les agressions israéliennes

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a déclaré mardi que « le Royaume suit avec une grande inquiétude les développements rapides dans la province syrienne de Soueïda », exprimant « sa solidarité avec le peuple syrien » et affirmant « son soutien total aux mesures prises par le gouvernement syrien visant à rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays, et à préserver la paix civile, garantissant ainsi l’unité territoriale syrienne et l’intégrité de ses institutions ». Le communiqué ajoute que le Royaume « exprime sa satisfaction quant aux mesures prises par le gouvernement syrien visant à assurer la sécurité et la stabilité, à préserver la paix civile ».

Riyad a « fermement condamné la poursuite des agressions israéliennes sur le territoire syrien », qu’elle considère comme « une violation flagrante du droit international et une ingérence manifeste dans les affaires intérieures syriennes, menaçant sa stabilité, sapant les accords internationaux, en particulier l’accord de désengagement signé en 1974 entre la Syrie et Israël ». L’Arabie Saoudite affirme que ces attaques « exigent une position claire de la communauté internationale ». Le Royaume « renouvelle son appel à la communauté internationale pour une action immédiate en soutien à la Syrie en cette phase délicate », demandant « l’arrêt de ces attaques et violations israéliennes continues » et soulignant la nécessité de « faire respecter le droit international afin de protéger la souveraineté de la Syrie et son peuple ».