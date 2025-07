Derrière l’appui américain renouvelé à l’armée libanaise

« Il faut renforcer les forces armées libanaises », a lancé l’émissaire américain pour le Liban et la Syrie, Tom Barrack, dans une interview à The National vendredi. Quelques heures plus tard, l’administration de Donald Trump passait à l’acte. Le Pentagone a en effet annoncé dans un communiqué que le département d’État a approuvé la vente au Liban de pièces de rechange et d’équipements relatifs aux avions de type A-29 Super Tucano pour une valeur de 100 millions de dollars. Si Washington est traditionnellement un des plus grands fournisseurs d’aides matérielles et financières de l’armée libanaise, la toute dernière décision américaine tire toute son importance du contexte dans lequel elle est intervenue. Celui-ci est marqué par une pression internationale accrue sur le pouvoir en place pour...

