Des ministres israélien et palestinien attendus à Bruxelles pour une réunion avec l'UE

Les ministres israélien et palestinien chargés des Affaires étrangères sont attendus lundi à Bruxelles pour une réunion entre l'Union européenne et ses voisins du Sud, le gouvernement palestinien démentant une rencontre entre les deux responsables. Cette réunion, qui vise à renforcer la coopération entre l'UE et ses voisins du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, se tient sur fond de guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Le ministère palestinien des Affaires étrangères et des expatriés a confirmé dans un communiqué la présence à la réunion de la ministre déléguée aux Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Varsen Aghabekian Shahin, mais a démenti une rencontre avec son homologue israélien Gideon Saar, critiquant « certains médias et réseaux sociaux » qui avaient publié des informations en ce sens. Selon lui, la ministre fera un discours centré « sur les souffrances du peuple palestinien dans le cadre de la guerre d'extermination et de déplacement en cours dans la bande de Gaza, sur la politique de famine systématique pratiquée par l'Etat occupant et sur le blocus financier imposé au gouvernement palestinien ». Mme Shahin abordera également la situation en Cisjordanie occupée, où Israël mène depuis des mois une opération militaire dans le nord, qui a entraîné le déplacement de dizaines de milliers de Palestiniens. La réunion de Bruxelles vise à « lancer une nouvelle charte pour la coopération régionale en Méditerranée (...) dans les domaines de l'environnement, de l'économie et des affaires, au service de la sécurité, de la paix et du développement durable dans la région », ajoute encore le ministère palestinien des Affaires étrangères. Le texte précise que la ministre palestinienne doit rencontrer la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas et plusieurs ministres européens des Affaires étrangères. Le ministère israélien des Affaires étrangères a de son côté indiqué que M. Saar s'entretiendrait avec Mme Kallas, et avec la commissaire européenne pour la Méditerranée Dubravka Suica.

