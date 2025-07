Tremblement de terre de magnitude 6.7 au large des Moluques

Un tremblement de terre de magnitude 6,7 s'est produit lundi au large des îles indonésiennes des Moluques (est), a annoncé l'Institut d'études géologiques américain USGS mais sans poser de risque de tsunami. Le séisme s'est produit à 12h49 heure locale (05h49 GMT) à une profondeur de 80 kilomètres, à environ 177 kilomètres à l'ouest de la ville de Tual, dans la province orientale des Moluques, a indiqué l'USGS.

Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique a indiqué qu'il n'y avait aucune menace de tsunami. L'agence géophysique indonésienne a déclaré de son côté dans un message sur les réseaux sociaux que le séisme « n'avait pas le potentiel de provoquer un tsunami ». Aucun dégât ni blessé n'a été signalé dans l'immédiat.

Le vaste archipel indonésien connaît de fréquents tremblements de terre en raison de sa position sur la « ceinture de feu » du Pacifique, un arc d'activité sismique intense où les plaques tectoniques entrent en collision et qui s'étend du Japon à travers l'Asie du Sud-Est et à travers le bassin du Pacifique. Un séisme de magnitude 6,2 qui avait touché les Célèbes en janvier 2021 avait fait plus de 100 morts et laissé des milliers de personnes sans abri. En 2018, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami à Palu, toujours aux Célèbes, avait fait plus de 2.200 morts.