Leila Solh Hamadé aux côtés de l’association Heartbeat

La vice-présidente de la Fondation al-Walid ben Talal, l’ancienne ministre Leila Solh Hamadé, a renouvelé son appui à Heartbeat, qui s’occupe des enfants souffrant de maladies cardiaques. L’association est présidée par le Dr Ramzi Ashoush et son équipe médicale.Mme Solh Hamadé a assisté dans ce cadre à une opération à cœur ouvert conduite par le Dr Bassem Moura sur un enfant de deux ans. Elle a également assisté à une intervention de cathétérisme réalisée par le Dr Zakhia Saliba sur un enfant de six ans souffrant d’une malformation cardiaque.Une fois les interventions chirurgicales terminées et réussies, une visite a été effectuée à l’unité de soins intensifs et au service de diagnostic des maladies cardiaques, tous deux récemment créés grâce à la Fondation al-Walid ben Talal.Ont participé à cette tournée : le président de l’ordre des médecins de Beyrouth, le Dr Élias Chelala, le directeur médical Georges Dabar, ainsi que les médecins Victor Jebara, Zakhia Saliba, Linda Daou, Raymond Mikhaël, Fadi Ferran, ainsi que la cheffe du service infirmier, sœur Suzanne, et un groupe d’infirmiers. « Nous nous réunissons aujourd’hui pour renouveler un engagement ancien… un engagement de soutien et d’aide continus à une cause qui touche la conscience de chacun : une cause de cœur », a déclaré Mme Solh.De son côté, le Dr Kachkache a remercié l’ancienne ministre et la fondation qu’elle représente : « Depuis notre première rencontre en 2006, vous avez toujours été pour nous un véritable soutien – matériel et moral, sans attente ni condition – et vous avez insufflé en nous l’esprit d’ambition et de développement constant. Lorsque nous avons élargi l’unité de soins pour enfants, vous ne l’avez pas partiellement rénovée, vous avez tout remplacé par les équipements les plus modernes. »

