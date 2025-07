Gaza: la Défense civile annonce plus de 40 morts dans de nouveaux raids israéliens

La Défense civile locale a fait état de la mort dimanche de 43 Palestiniens dont des enfants tués dans de nouvelles frappes israéliennes à Gaza, à l'heure où les négociations indirectes pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas piétinent. Les deux belligérants s'accusent mutuellement d'enrayer ces négociations lancées le 6 juillet à Doha via les médiateurs internationaux -Qatar, Egypte, Etats-Unis-, pour mettre fin à une guerre dévastatrice de 21 mois dans la bande de Gaza.

Celle-ci a été déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023. En représailles, l'armée israélienne a lancé une offensive à Gaza qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué un désastre humanitaire. Sept agences onusiennes ont averti samedi que la pénurie de carburant à Gaza avait atteint un « niveau critique » et constituait un « nouveau fardeau insupportable » pour « une population au bord de la famine ».

Dans le territoire palestinien assiégé, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements qui font quotidiennement des morts selon la Défense civile. Dimanche, 43 Palestiniens ont été tués depuis la nuit, a indiqué le porte-parole de cette organisation de premiers secours, Mahmoud Bassal. Parmi eux, 10 Palestiniens dont des femmes et des enfants ont péri dans des frappes sur un marché à Gaza-ville (nord), a-t-il précisé.

Dans le camp de réfugiés de Nousseirat (centre), 20 personnes ont été tuées dont dix y compris des enfants près d'un point de distribution d'eau potable et une frappe sur le camp de déplacés d'Al-Mawassi (sud) a fait trois morts, selon lui.

A l'hôpital al-Aqsa de Deir al-Balah (centre), des Palestiniens pleurent la mort de proches tués à Nousseirat, près des dépouilles enveloppées dans des linceuls en plastique, selon des images de l'AFP. Même scène à l'hôpital al-Awda à Nousseirat où des corps sont placés à même le sol, certains couverts de sang. A côté, des mères en pleurs près d'enfants blessés qui reçoivent des soins.





« Ca suffit »

« Nous avons été réveillés par le bruit de deux énormes explosions. On a vu notre voisin, Abou Jihad Al-Arbid, et ses enfants sous les décombres de leur maison bombardée », a raconté à l'AFP Khaled Rayan, un habitant de Nousseirat. « Notre message au monde: arrêtez la guerre. Ca suffit (...) Ils tuent des civils, il ne nous reste plus rien », a déclaré Mahmoud al-Chami, un autre habitant.

L'armée israélienne, interrogée par l'AFP, a dit examiner ces informations. Mais elle a affirmé dans un communiqué que son aviation avait, ces dernières 24 heures, « frappé plus de 150 cibles terroristes à Gaza, dont des terroristes, des structures piégées, des dépôts d'armes et des sites de missiles ». Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël qui assiège Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations des différentes parties.

L'attaque du 7-Octobre a fait 1.219 morts du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées lors de l'attaque du 7-Octobre, 49 sont toujours retenues à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Au moins 58.026 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la campagne de représailles israéliennes dans le territoire palestinien, selon des données du ministère de la Santé à Gaza, jugées fiables par l'ONU.





« Déplacement forcé »

Samedi, une source palestinienne proche des pourparlers a dit que le Hamas rejetait « totalement » un plan d'Israël qui prévoit « le maintien de (ses) forces sur plus de 40% de la superficie de Gaza ». Les négociations à Doha rencontrent « des obstacles ». Selon elle, l'objectif d'Israël est « d'entasser des centaines de milliers de déplacés » dans le sud de Gaza, « en préparation d'un déplacement forcé de la population vers l'Egypte ou d'autres pays ».

Une deuxième source palestinienne a néanmoins fait état de « progrès » sur les questions liées à l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et l'échange d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. « Israël a démontré sa volonté de faire preuve de flexibilité dans les négociations », a rétorqué un responsable israélien, en accusant le Hamas de chercher « à saboter les négociations ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé ces derniers jours les objectifs de son pays: libérer les otages, désarmer le Hamas et le chasser de Gaza, où le mouvement islamiste a pris le pouvoir en 2007.