L'armée israélienne ratisse la périphérie de Alma el-Chaab, un combattant du Hezbollah inhumé à Charkiyé

L'armée israélienne a ratissé dimanche matin la périphérie de la localité de Alma el-Chaab (caza de Tyr), rapporte notre correspondant au Liban-Sud Mountasser Abdallah. Le Hezbollah a par ailleurs organisé à Charkiyé (caza de Nabatiyé) les obsèques d’un de ses combattants, Mohammad Hassan Cheaïb, tué vendredi au moyen de quatre missiles tirés sur sa voiture par un drone israélien. Cheaïb avait été identifié par des sources locales comme étant un soldat libanais à la retraite et en même temps cadre du Hezbollah qui faisait du trafic d'armes, selon l'armée israélienne.

Un drone israélien a par ailleurs frappé dimanche une zone dégagée dans le quartier de Mahbar dans le village de Harouf (Nabatiyé), sans faire de blessés, indique notre correspondant. Samedi soir, un drone avait lancé deux grenades en direction d’un bateau de pêche à Naqoura (caza de Tyr).

L'armée israélienne poursuit ses attaques malgré un cessez-le-feu adopté le 27 novembre 2024 au terme de plus d'un an de guerre ouverte entre l’État hébreu et le Hezbollah.