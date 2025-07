Bac français : 99,5 % de réussite au Liban

Cette année encore, les élèves de terminale au Liban s’en sortent avec de très bons résultats au baccalauréat français : le taux de réussite est de 99,5 %, rapporte à L’Orient-Le Jour Sabine Sciortino, directrice de l’Institut français du Liban, soit 0,7 point de plus que l’an dernier (98,8 %). Dans le détail, 4,48 % d’entre eux ont obtenu la mention très bien avec les félicitations du jury (moyenne supérieure ou égale à 18/20) ; 21,24 % la mention très bien (entre 16 et 18/20) ; 30,42 % la mention bien (entre 14 et 16/20) ; 27,93 % la mention assez bien (entre 12 et 14/20) ; et 15,43 % ont été admis sans mention (entre 10 et 12/20). Seuls 16 candidats ont été refusés après la session de rattrapage. Issus de 41 établissements homologués, de 13 écoles en cours d’homologation et de 9...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte