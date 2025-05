Municipales : à Halba, l'opération de distribution des urnes a démarré tôt ce samedi

Dès les premières heures de la journée, samedi, des centaines de fonctionnaires, responsables de bureaux de vote et greffiers, ont transporté les urnes, reçues la veille, depuis la cour extérieure du Sérail de Halba dans le Akkar jusqu’aux centres de vote désignés dans le mohafazat (gouvernorat). Une opération préalable au scrutin municipal et des moukhtars qui se déroulera dimanche au Liban-Nord et au Akkar, et qui suit le vote au Mont-Liban, dimanche dernier. Le mohafez (gouverneur) du Akkar, Imad Labaki, avait au préalable vérifié les urnes avant de les remettre aux chefs des bureaux de vote, rapporte notre correspondant au Liban-Nord, Michel Hallak. Il avait aussi assuré une formation à son équipe de travail pour faciliter les opérations de distribution des urnes, qui se déroulent sous sa supervision. Six tentes avaient été installées vendredi dans la cour extérieure du Sérail de Halba pour faciliter le processus de distribution des urnes. Toutes les entrées menant au Sérail de Halba avaient aussi été fermées aux voitures afin d'éviter les embouteillages et tout retard dans la livraison des urnes. Des places de parking ont été allouées aux voitures des fonctionnaires. Le nombre total d'électeurs du Akkar s'élève à 325 968 électeurs, dont 308 200 pour l'élection des conseils municipaux. On compte 193 centres de vote au Akkar dans 160 localités et un total de 1 028 bureaux de vote, dont 495 bureaux de vote municipaux et 533 bureaux de vote pour les moukhtars (fonctionnaires administratifs). Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

